«Спартак» и «Северсталь» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Москвичи примут команду из Череповца в арене «Мегаспорт», начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Спартак» — «Северсталь» будет доступна на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется в 19:20 по московскому времени. Также игру в Москве можно будет посмотреть на платформе Кинопоиск.

Формальные события матча «Спартак» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Спартак» начал 16-й сезон КХЛ с поражения на домашней площадке от «Куньлуня»: игра завершилась со счетом 3:4. «Северсталь» на старте регулярного чемпионата обыграла «Сочи» в Череповце со счетом 6:3.