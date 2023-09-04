«Спартак» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ
«Спартак» примет «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Спартак» и «Северсталь» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Москвичи примут команду из Череповца в арене «Мегаспорт», начало игры — в 19:30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Спартак» — «Северсталь» будет доступна на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется в 19:20 по московскому времени. Также игру в Москве можно будет посмотреть на платформе Кинопоиск.
Формальные события матча «Спартак» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Спартак» начал 16-й сезон КХЛ с поражения на домашней площадке от «Куньлуня»: игра завершилась со счетом 3:4. «Северсталь» на старте регулярного чемпионата обыграла «Сочи» в Череповце со счетом 6:3.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
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