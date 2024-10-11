«Спартак» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Спартак» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано в официальной группе лиги в соцсети ВКонтакте.

В составе уфимцев по дублю оформили Джош Ливо и Александр Хмелевский, еще один гол на счету Дениса Яна, который забросил дебютную шайбу за «Салават». В составе москвичей отличились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов.