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15 апреля, 21:47

«Спартак» выиграл второй матч у «Салавата Юлаева» в четвертьфинале плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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15 апреля. «Спартак» победил «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф КХЛ (4:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:2.

Голы красно-белых забили Николай Голдобин, Никита Ефремов, Егор Зайцев и Адам Ружичка. На счету Павла Порядина и Ивана Морозова по две результативные передачи. У клуба из Уфы заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу московской команды. Следующий матч состоится снова в Москве 17 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Голдобин — 3 (Морозов, Порядин), 11:37 — 1:0. Ефремов — 2 (Порядин, Морозов), 23:37 — 2:0. Зайцев — 1 (Локтионов, Орлов), 27:44 — 3:0. Ремпал — 7 (Хмелевский, Василевский), 29:59 — 3:1. Сучков — 1 (Черный, Ефремов), 34:55 — 3:2. Ружичка — 6 (Филин), 58:32 — 4:2.

Вратари: Загидулин — Вязовой (59:05).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (9+6+11) — 33 (10+11+12).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

15 апреля. Москва. Мегаспорт.

Счет в серии: 2-1

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Результаты / календарь
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20.04
17.04 16:30
Авангард – Локомотив
 1 : 2 ОТ
17.04 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 6 : 2
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