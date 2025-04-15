«Спартак» выиграл второй матч у «Салавата Юлаева» в четвертьфинале плей-офф КХЛ

«Спартак» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:2.

Голы красно-белых забили Николай Голдобин, Никита Ефремов, Егор Зайцев и Адам Ружичка. На счету Павла Порядина и Ивана Морозова по две результативные передачи. У клуба из Уфы заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу московской команды. Следующий матч состоится снова в Москве 17 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Голдобин — 3 (Морозов, Порядин), 11:37 — 1:0. Ефремов — 2 (Порядин, Морозов), 23:37 — 2:0. Зайцев — 1 (Локтионов, Орлов), 27:44 — 3:0. Ремпал — 7 (Хмелевский, Василевский), 29:59 — 3:1. Сучков — 1 (Черный, Ефремов), 34:55 — 3:2. Ружичка — 6 (Филин), 58:32 — 4:2.

Вратари: Загидулин — Вязовой (59:05).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (9+6+11) — 33 (10+11+12).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

15 апреля. Москва. Мегаспорт.

Счет в серии: 2-1