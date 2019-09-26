«Спартак» с минимальным счетом победил «Автомобилист»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Автомобилист». Красно-белые одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Голкипер Юлиус Гудачек проводил второй матч в сезоне и сделал «сухарь». Победная шайба на счету нападающего Мартиньша Карсумса.
«Спартак» набрал 11 очков. «Автомобилист» упустил возможность выйти на первое место, оставшись с 17 баллами.
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«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Карсумс — 5 (Юньков, Гришин), 38:06 — 1:0.
Вратари: Гудачек — Коварж (58:18).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 24 (8+9+7) — 28 (5+16+7).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
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