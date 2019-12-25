«Спартак» разгромил «Сибирь». Красно-белые выиграли четвертый матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Спартак». Гости одержали победу с крупным счетом — 5:0.

«Спартак» выиграл четвертый матч подряд и с 51-м очком занимает четвертое место в Западной конференции.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Цыплаков — 4 (бол., Вишневский, Хохлачев), 1:57 — 0:1. Кутейкин — 3 (Юньков, Тришин), 34:11 — 0:2. Зубов — 6 (Даугавиньш, Рылов), 37:00 — 0:3. Юньков — 6 (Хохлачев, Котляревский), 38:57 — 0:4. Ганзл — 7 (бол., Даугавиньш, Федоров), 45:58 — 0:5.

Вратари: Красиков (Сятери, 38:57) — Беспалов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+9+10) — 29 (14+7+8).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

25 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».