«Спартак» разгромил «Химик» в контрольном матче

«Спартак» в рамках подготовки к новому сезону КХЛ в товарищеском матче одержал победу над воскресенским «Химиком» (7:3). Лучшим в составе москвичей стал Робин Ганзл, в активе которого дубль.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» (Москва) — «Химик» (Воскресенск) — 7:3 (1:1, 2:2, 4:0)

Голы: Шабловский — 1 (бол., Мухин, Гришин), 9:38 — 0:1. Ганзл — 1 (бол., Лехтеря, Радил), 13:46 — 1:1. Котляревский — 1, 28:18 — 2:1. Талалуев — 1 (Шабловский), 29:22 — 2:2. Котляревский — 2 (Цыплаков), 34:59 — 3:2. Шабловский — 2, 38:07 — 3:3. Никонцев — 1 (Вишневский, Федоров), 42:58 — 4:3. Лямин — 1 (Широков, Вишневский), 45:37 — 5:3. Никонцев — 2 (п.в., Федоров), 59:06 — 6:3. Ганзл — 2 (Зубарев), 59:59 — 7:3.

Вратари: Гудачек (Трушков, 29:47) — Хомченко (58:31).

Броски: 44 (10+11+23) — 19 (8+8+3).

23 августа. Москва. «ЦСКА Арена».

Старт нового сезона КХЛ запланирован на второе сентября.