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«Спартак» расторг контракты с Любимовым и Майоровым

15:58
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«Спартак» и нападающие Роман Любимов и Максим Майоров достигли договоренности о расторжении контрактов, сообщает сайт московского клуба.

Роман Любимов в нынешнем сезоне провел 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков. Максим Майоров принял участие в 11 встречах, на его счету 1 (0+1) очко.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/dalshe-bez-lyubimova-i-mayorova/

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