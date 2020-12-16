«Спартак» расторг контракты с Любимовым и Майоровым
15:58
«Спартак» и нападающие Роман Любимов и Максим Майоров достигли договоренности о расторжении контрактов, сообщает сайт московского клуба.
Роман Любимов в нынешнем сезоне провел 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков. Максим Майоров принял участие в 11 встречах, на его счету 1 (0+1) очко.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/dalshe-bez-lyubimova-i-mayorova/
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