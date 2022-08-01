«Спартак» расторг контракт с сыном Дмитрия Квартальнова

Нападающий Александр Квартальнов, сын бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, покинул «Спартак». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт красно-белых.

В прошлом сезоне 19-летний Квартальнов провел за «Ак Барс» восемь матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также на его счету 42 игры за «Ирбис» в МХЛ и 19 (8+11) набранных очков.

Квартальнов перешел в систему «Ак Барса» в мае 2020 года в результате обмена со «Спартаком».

В мае 2022 года красно-белые вернули Квартальнова, подписав с ним контракт.