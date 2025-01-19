«Спартак» расторг контракт с канадцем Перлини по инициативе игрока

«Спартак» в соцсетях объявил об уходе нападающего Брендана Перлини. Сообщается, что контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. Московский клуб сохранит права на хоккеиста в КХЛ.

28-летний Перлини провел за красно-белых 4 матча, в которых отметился одной передачей.