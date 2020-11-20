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«Спартак» расторг контракт с Гончаровым

20 ноября 2020, 23:05
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«Спартак» и Максим Гончаров расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 8 матчей в чемпионате КХЛ, очков не набрал при показателе полезности «-6». После драфта отказов игрок находился в расположении подмосковного «Химика».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/rastorzhenie-kontrakta-s-maksimom-goncharovym/

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