«Спартак» расторг контракт с Гончаровым

«Спартак» и Максим Гончаров расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 8 матчей в чемпионате КХЛ, очков не набрал при показателе полезности «-6». После драфта отказов игрок находился в расположении подмосковного «Химика».