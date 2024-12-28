«Спартак»: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

«Спартак» сыграет в КХЛ в новогодние праздники с 28 декабря по 12 января

«Спартак» в новогодние праздники с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года проведет в FONBET чемпионате КХЛ четыре матча. Команда Алексея Жамнова четыре раза сыграет в гостях, ближайший выезд — в подмосковную Балашиху.

Расписание и время начала матчей «Спартака» в КХЛ в новогодние праздники 2024/25:

Время начала матчей — московское.

Матчи КХЛ в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Кинопоиск», также трансляции ведут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Расписание, результаты и турнирные таблицы регулярного чемпионата в актуальном виде можно изучать в разделе КХЛ на сайте «СЭ». Ключевые события игр отслеживайте также в нашем матч-центре.