"Спартак" проведет больше тематических матчей в следующем сезоне КХЛ

"Спартак" постарается проводить больше тематических матчей для болельщиков в следующем сезоне КХЛ. Об этом сообщил руководитель билетного направления клуба Антон Лаптев.

В нынешнем сезоне КХЛ "Спартак" провел два тематических матча: 22 декабря состоялся ретро-матч, стилизованный под 90-е годы, а 5 февраля "Спартак" организовал развлекательную программу по заказу болельщиков - эту встречу на "ЦСКА-Арене" посетили 9 726 зрителей.

- У нас есть основная задача - стремиться к аншлагу на каждом матче, но понятно, что ни с каждым соперником есть такой спрос, который помогает нам ее выполнить, поэтому мы и реализуем различные тематические матчи - ретро-матч, матч болельщиков, которые помогают двигаться к этой цели, - цитирует ТАСС Лаптева. - В следующем сезоне постараемся таких матчей создать еще больше, чтобы опять же двигаться дальше и расти еще больше. Сама динамика роста у нас была еще больше, чем в прошлом году: около 30% рост посещаемости, рост продаж билетов и доходов от них. Плановый показатель был в районе 20%, поэтому здесь мы перевыполнили задачу.