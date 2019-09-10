«Спартак» проиграл «Авангарду». Это четвертое поражение команды Знарка в пяти матчах сезона КХЛ

«Авангард» в овертайме обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей отличились Свен Андригетто, Евгений Грачев и Тэйлор Бек. За «Спартак» забили Денис Кокарев и Евгений Кулик.

Красно-белые проиграли четвертый матч из пяти в текущем сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Андригетто — 1 (Широков), 24:52 — 0:1. Грачев — 1 (Щербак, Кошелев), 25:12 — 0:2. Кокарев — 1, 38:51 — 1:2. Кулик — 1 (Талалуев), 52:00 — 2:2. Бек — 2, 60:28 — 2:3.

Вратари: Хомченко — Бобков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (11+11+8+0) — 28 (11+7+9+1).

Судьи: Соин, Франо.

10 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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