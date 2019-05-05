"Спартак" продлил контракты с защитником Алексеем Гришиным и нападающим Михаилом Котляревским, информирует официальный сайт клуба. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2020 года.

30-летний Гришин сыграл в минувшем сезоне 10 матчей в КХЛ (2+1, "+2") и 36 игр в ВХЛ за "Химик" (5+9, "+2").

22-летний Котляревский также большую часть сезона провёл в чемпионате Высшей хоккейной Лиги (43 игры в составе "Химика", 6+6), а затем был командирован в расположение "Спартака" (9 матчей).