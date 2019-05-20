16:52 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" продлил контракт с Зубовым

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Ильей Зубовым. Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Зубов провел 63 матча за "Спартак", в которых набрал 38 (11+27) очков. Красно-белые вышли в плей-офф КХЛ, где уступили СКА в 1/4 финала с общим счетом 2-4.

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Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/ilya-zubov-ostayetsya-v-spartake/

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