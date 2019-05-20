"Спартак" продлил контракт с Зубовым

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Ильей Зубовым. Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

⚡️ Илья Зубов заключил новый контракт со "Спартаком" и продолжит играть за красно-белых. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года. https://t.co/m1U32GPuv9 pic.twitter.com/cdfChaSXVV – Spartak Moscow (@spartak_hc) 20 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Зубов провел 63 матча за "Спартак", в которых набрал 38 (11+27) очков. Красно-белые вышли в плей-офф КХЛ, где уступили СКА в 1/4 финала с общим счетом 2-4.

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