«Спартак» продлил контракт с Талалуевым

«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающии Ильей Талалуевым, информирует пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Талалуев провел 17 матчей за «Спартак», в которых набрал 5 (3+2) очков. Кроме того, у него 39 матчей за «Химик» в ВХЛ и 22 (9+13) очка.

24-летний хоккеист выступает за «Спартак» с 2017 года. В 147 матчах он набрал 38 (24+14) очков.