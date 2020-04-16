«Спартак» продлил контракт с Робином Ганзлом до конца следующего сезона
14:42
«Спартак» продлил контракт с нападающим Робином Ганзлом, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 31-летним чехом будет действовать до конца апреля 2021 года. Сезон-2020/21 станет для Ганзла третьим в составе «Спартака».
В сезоне-2019/20 Ганзл провел за «Спартак» 63 матча и набрал 32 (17+15) очка.
Робин Ганзл заключил новый контракт со «Спартаком». Соглашение будет действовать до 30.04.21. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 63 матчах и набрал 32 (17+15) очка. Предстоящий сезон станет для чешского форварда третьим в составе красно-белых. pic.twitter.com/rtclwiEsqi— Spartak Moscow (@spartak_hc) April 16, 2020