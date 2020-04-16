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«Спартак» продлил контракт с Робином Ганзлом до конца следующего сезона

14:42

«Спартак» продлил контракт с нападающим Робином Ганзлом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 31-летним чехом будет действовать до конца апреля 2021 года. Сезон-2020/21 станет для Ганзла третьим в составе «Спартака».

В сезоне-2019/20 Ганзл провел за «Спартак» 63 матча и набрал 32 (17+15) очка.

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