«Спартак» продлил контракт с Данилой Квартальновым

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с нападающим Данилой Квартальновым.

Двустороннее соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на 2 года.

Квартальнов выступает за «Спартак» с 2021 года. В сезоне-2021/22 хоккеист набрал 6 (2+4) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в 3 матчах и не отличился результативными действиями.