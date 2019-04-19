"Спартак" продлил контракт с Цыплаковым

Нападающий Максим Цыплаков продлил контракт со "Спартаком", информирует пресс-служба клуба.
Соглашение с 20-летним форвардом будет рассчитано на ближайшие три сезона – до 30 апреля 2022 года.
В минувшем чемпионате КХЛ Цыплаков принял участие в 31 матче, в которых набрал 9 (4+5) очков.
⚡️ Максим Цыплаков продлил контракт со "Спартаком". Двустороннее соглашение рассчитано на ближайшие три сезона - до 30 апреля 2022 года! https://t.co/VDVgEh6osV pic.twitter.com/XzfieaHBXQ– Spartak Moscow (@spartak_hc) 19 апреля 2019 г.
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