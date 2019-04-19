"Спартак" продлил контракт с Цыплаковым

Нападающий Максим Цыплаков продлил контракт со "Спартаком", информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с 20-летним форвардом будет рассчитано на ближайшие три сезона – до 30 апреля 2022 года.

В минувшем чемпионате КХЛ Цыплаков принял участие в 31 матче, в которых набрал 9 (4+5) очков.