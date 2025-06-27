«Спартак» продлил контракт с Андреем Мироновым

Защитник «Спартака» Андрей Миронов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на три года — до конца сезона-2027/28.

В 2024 году Миронов перешел в «Спартак» из «Динамо». В прошедшем сезоне защитник набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 12 играх.