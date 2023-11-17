«Спартак» приобрел вратаря «Нефтехимика» Николаева в обмен на Точилкина и денежную компенсацию

«Спартак» и «Нефтехимик» совершили обмен, в результате которого игроком московского клуба стал вратарь Дмитрий Николаев, нижнекамский клуб получил нападающего Германа Точилкина и денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 23-летний Николаев участвовал в 57 матчах и одержал 39 побед за СКА. В октябре этого года он перешел из СКА в «Нефтехимик», за который провел две игры.

20-летний Точилкин в минувшем сезоне выступал за «Спартак» и «Куньлунь». В 29 матчах он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-10». В текущем сезоне он принял участие в одном матче.