«Спартак» прервал победную серию «Локомотива»
«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов победил «Локомотив» — 4:3. В составе хозяев отличились Максим Цыплаков, Дмитрий Вишневский и Патрик Херсли. У гостей отличились Артем Ильенко, Стефан Да Коста и Антон Ландер. Единственный буллит реализовал Яков Рылов.
«Спартак» с 36 очками занимает шесто место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (31) — восьмой. Ярославцы впервые уступили за четыре матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Цыплаков — 2 (Никишин, Юньков), 19:26 — 1:0. Ильенко — 3 (Накладал, Санников), 20:36 — 1:1. Вишневский — 5 (Даугавиньш, Зубов), 32:53 — 2:1. Херсли — 5 (бол., Виклунд, Федоров), 41:55 — 3:1. Да Коста — 9 (Осипов, Рафиков), 53:20 — 3:2. Ландер — 12 (бол., Крунвалль), 58:57 — 3:3.
Победный буллит: Рылов.
Вратари: Гудачек — Коновалов (58:19 — 58:57).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (6+7+10+4) — 32 (11+11+8+2).
Судьи: Бондарь, Одиньш.
20 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
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