«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам победил «Витязь» — 2:1.

У красно-белых отличился Вячеслав Лещенко. В составе хозяев гол забил Егор Воронков. Победный бкллит исполнило Яков Рылов.

У «Витязя» прервалась 10-матчевая победная серия.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лещенко — 1 (Цыплаков, Шашков), 22:37 — 0:1. Воронков — 1 (Швец-Роговой), 58:23 — 1:1.

Победный буллит: Рылов.

Вратари: Самонов (Ежов, 48:31) — Гудачек.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 37 (8+14+11+4) — 31 (6+14+10+1).

Судьи: Кулаков, Наумов.

5 октября. Подольск. ЛД «Витязь».