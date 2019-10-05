«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»
20:12
«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам победил «Витязь» — 2:1.
У красно-белых отличился Вячеслав Лещенко. В составе хозяев гол забил Егор Воронков. Победный бкллит исполнило Яков Рылов.
У «Витязя» прервалась 10-матчевая победная серия.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Лещенко — 1 (Цыплаков, Шашков), 22:37 — 0:1. Воронков — 1 (Швец-Роговой), 58:23 — 1:1.
Победный буллит: Рылов.
Вратари: Самонов (Ежов, 48:31) — Гудачек.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 37 (8+14+11+4) — 31 (6+14+10+1).
Судьи: Кулаков, Наумов.
5 октября. Подольск. ЛД «Витязь».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu