"Спартак" пожелал попавшей в аварию певице Максим скорейшего выздоровления

"Спартак" пожелала скорейшего выздоровления певице Марине Максимовой, известной как Максим. Ранее девушка попала в серьезную дорожную аварию.

– Желаем нашей любимой Максим, попавшей сегодня в серьёзное ДТП, скорейшего выздоровления. Марина, всё будет хорошо! И мы ещё обязательно споем вместе, – говорится в сообщении красно-белых.

Максим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда ехала на съемки клипа "Абонент недоступен". Позже стало известно, что состояние певицы стабильное, а ее жизни ничего не угрожает.