"Спартак" поздравил Бориса Майорова с днем рождения

ФК "Спартак" в своем Твиттере поздравил с днем рождения знаменитого нападающего ХК "Спартак" Бориса Майорова. Сегодня ему исполнился 81 год.
- "Спартак" поздравляет двукратного олимпийского чемпиона Бориса Александровича с днем рождения и желает крепкого здоровья, - говорится в сообщении.
Борис Майоров - двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный чемпион СССР.
🏒 Сегодня легендарный нападающий хоккейного @spartak_hc Борис Майоров отмечает свое 81-летие.@fcsm_official поздравляет двукратного олимпийского чемпиона Бориса Александровича с днем рождения и желает крепкого здоровья! 🔴⚪️🎂#Спартак #БорисМайоров #Spartak pic.twitter.com/pSf7WlsF84– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 февраля 2019 г.
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