"Спартак" поздравил Бориса Майорова с днем рождения

ФК "Спартак" в своем Твиттере поздравил с днем рождения знаменитого нападающего ХК "Спартак" Бориса Майорова. Сегодня ему исполнился 81 год.

- "Спартак" поздравляет двукратного олимпийского чемпиона Бориса Александровича с днем рождения и желает крепкого здоровья, - говорится в сообщении.

Борис Майоров - двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный чемпион СССР.

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