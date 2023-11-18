«Спартак» потерял форварда Морозова до конца года
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о ходе восстановления после травмы нападающего красно-белых Ивана Морозова.
«По Морозову — он обследуется. Но, скорее всего, мы увидим его после Нового года», — цитирует Жамнова ТАСС.
23-летний нападающий получил повреждение в матче против «Салавата Юлаева» (6:2) в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, который проходил 16 ноября.
В текущем сезоне Морозов набрал 31 (9+22) очко в 30 матчах регулярного чемпионата.
Источник: ТАСС
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