«Спартак» поместил защитника Мамкина в список отказов

«Спартак» поместил 31-летнего защитника Михаила Мамкина в список отказов, сообщает сайт КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить защитнику продолжить карьеру в его структуре.

В минувшем сезоне на счету Мамкина было 32 игры за «Спартак» при показателе полезности «+2», 12 минутах штрафа, 20 силовых приемах и 42 заблокированных бросках.