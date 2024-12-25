«Спартак» поместил вратаря Рибара в список отказов

«Спартак» поместил словацкого голкипера Патрика Рибара в список отказов после 90 матчей за московскую команду, сообщает пресс-служба КХЛ.

31-летний вратарь присоединился к «Спартаку» в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне Рибар провел 12 матчей и пропустил 33 шайбы при 90,8 отраженных броска и коэффициенте надежности 3.14.