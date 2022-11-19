«Спартак» поместил нападающего Кугрышева в список отказов

«Спартак» поместил нападающего Дмитрия Кугрышева в список отказов, сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее «СЭ» информировал, что клуб рассматривает варианты обмена 32-летнего хоккеиста.

В сезоне-2022/23 Кугрышев провел за «Спартак» 17 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Всего в КХЛ у него — 656 игр, 136 шайб и 192 результативные передачи.