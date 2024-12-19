«Спартак» поместил канадского форварда Биттена в список отказов

«Спартак» поместил канадского нападающего Уильяма Биттена в список отказов после 21 матча за московскую команду, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний форвард подписал однолетний контракт с красно-белыми 7 августа 2024 года. За 21 игру в составе «Спартака» Биттен набрал 5 (1+4) очков.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его системе.

До «Спартака» Биттен играл за «Айову» и «Спрингфилд» в АХЛ, а также за «Сент-Луис» в НХЛ.