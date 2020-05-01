«Спартак» покидают Даугавиньш, Карсумс, Херсли и еще несколько игроков

В связи с истечением срока действия контрактов московский «Спартак» покидают 7 игроков. Это защитники Тобиас Виклунд, Патрик Херсли, Иван Вишневский, а также нападающие Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Федор Малыхин, сообщает официальный сайт красно-белых.

«Клуб благодарит хоккеистов за время, проведенное в «Спартаке», и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.