«Спартак» подпишет Вея

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Линден Вей, который с 1 мая станет неограниченно свободным агентом, попал в сферу интересов «Спартака».

Планируется, что форвард подпишет со столичным клубом годичный контракт.

В нынешнем сезоне Вей стал лучшим бомбардиром «Барыса», набрав 41 (18+23) очко в 57 матчах регулярного чемпионата.