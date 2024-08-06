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Сегодня, 13:09

«Спартак» подпишет канадского нападающего Биттена

Михаил Зислис
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» договорился о подписании годичного контракта с 26-летним нападающим Уиллом Биттеном.

Последние два с половиной года канадец провел в системе «Сент-Луиса», в основном выступая в АХЛ за «Спрингфилд». В НХЛ на его счету четыре матча в позапрошлом сезоне.

В сезоне-2023/24 он провел 68 матчей за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ и набрал 33 (17+16) очка.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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