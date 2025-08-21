«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Ружичкой

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с нападающим Адамом Ружичкой. Соглашение с 26-летним словаком рассчитано до конца сезона-2026/27.

В сезоне 2024/25 Ружичка дебютировал в КХЛ, он стал лучшим снайпером «Спартака» в регулярном чемпионате и плей-офф, забросив 33 шайбы. Также на его счету 24 передачи, всего 57 очков в 77 матчах.

Показатель полезности составил «-11» в регулярном чемпионате и «+5» в плей-офф.