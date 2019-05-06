Лучший бомбардир "Спартака" двух последних сезонов Александр Хохлачев подписал новый контракт с красно-белыми, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение нападающего рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 60 матчах, в которых набрал 38 (18+18) очков. Хохлачев является воспитанником спартаковской школы станет. Новый сезон станет для него четвертым в клубе.

Хохлачев набрал 96 очков за "Спартак". На данный момент он является четвертым бомбардиром команды в КХЛ после Штефана Ружички (177), Бранко Радивоевича (162) и Лукаша Радила (103).

⚡️ Лучший бомбардир красно-белых двух последних сезонов Александр Хохлачёв продолжит играть за #Спартак. Новый контракт нападающего рассчитан до 30 апреля 2021 года. https://t.co/Eyx3QnoJNR pic.twitter.com/b53WJMXQKF – Spartak Moscow (@spartak_hc) 6 мая 2019 г.

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