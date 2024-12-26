Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:10

«Спартак» подписал новый контракт с Филиным

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Егором Филиным, сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение 25-летнего форварда с красно-белыми действует до 2027 года и имеет двусторонний характер.

«Состав спартаковцев уже сложно представить без связки энергичных и готовых на все ради команды Филина и Беляева. Желаем нашему самоотверженному Егору успешной и результативной игры с победами в составе московского «Спартака»!» — говорится в заявлении команды.

Филин дебютировал за «Спартак» в КХЛ в прошлом сезоне. Всего за московскую команду он провел 85 матчей, набрав 30 (13+17) очков.

Источник: https://t.me/hc_spartak/22930
Егор Филин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА приобрел Шартье в результате обмена с «Куньлунем»

«Автомобилист» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 39 8 31 21
Результаты / календарь
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
26.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
26.12 17:30
Барыс – Сибирь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости