«Спартак» подписал нападающего Филимонова

«Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной России Максимом Филимоновым. Соглашение будет действовать до конца сезона-2027/28.

19-летний Филимонов в сезоне-2024/25 стал вторым снайпером регулярного чемпионата МХЛ, в 49 матчах он набрал 44 (31+13) очка. В плей-офф он в 3 играх набрал 2 (2+0) очка.

Кроме того, нападающий был участником Матча звезд КХЛ в Новосибирске в феврале 2025 года. До этого он отметился на Кубке вызова МХЛ, набрав 2 очка в составе сборной Западной конференции.