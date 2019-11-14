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«Спартак» подписал молодого защитника

15:18

«Спартак» заключил трёхсторонний контракт (КХЛ — ВХЛ — МХЛ) с 18-летним защитником Артемом Сериковым, начинавшим сезон в китайской команде «ОЭРДЖИ Юниор», информирует сайт клуба.

В нынешнем чемпионате МХЛ хоккеист провел 27 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков, он являлся четвертым бомбардиром команды.

Также в МХЛ защитник выступал в подмосковном «Капитане» и в команде «Крылья Советов». Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Дополнительная информация

https://www.spartak.ru/news/transfers/novyy-zashchitnik-spartaka/

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