«Спартак» подписал молодого защитника

«Спартак» заключил трёхсторонний контракт (КХЛ — ВХЛ — МХЛ) с 18-летним защитником Артемом Сериковым, начинавшим сезон в китайской команде «ОЭРДЖИ Юниор», информирует сайт клуба.

В нынешнем чемпионате МХЛ хоккеист провел 27 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков, он являлся четвертым бомбардиром команды.

Также в МХЛ защитник выступал в подмосковном «Капитане» и в команде «Крылья Советов». Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.