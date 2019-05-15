"Спартак" подписал контракты с четырьмя игроками ВХЛ

Четыре игрока из ВХЛ продолжат выступление в системе "Спартака", информирует официальный сайт лиги. Это Иван Крылов, Максим Баин, Евгений Соловьев и Илья Коренев. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля будущего года.

Крылов в минувшем сезоне выступал в составе красноярского "Сокола" в ВХЛ, принял участие в 50 матчах, в которых набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности" "+2".

Нападающие Баин (19 матчей, 6+2), Соловьев (21 матч, 4+6), Коренев (60 матчей, 10+11) играли в чемпионате ВХЛ за подмосковный "Химик", фарм-клуб "Спартака".