Бывший защитник ЦСКА Ярош стал игроком «Спартака»

«Спартак» подписал контракт с защитником Кристианом Ярошем.

Соглашение с 29-летним словаком рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон Ярош провел в ЦСКА. На его счету 57 матчей (с учетом плей-офф), в которых он забросил 2 шайбы и отдал 10 результативных передач.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь» и «Авангард». С омским клубом защитник в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубка Гагарина.