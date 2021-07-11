«Спартак» подписал контракт с защитником Мамкиным
Защитник Михаил Мамкин подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. С ним заключили односторонне соглашение на два года.
«Рад вернуться домой — на родную землю и в родной клуб, в котором начиналась моя профессиональная карьера. После «Спартака» я долго не играл в Москве, поэтому родные и близкие тоже очень обрадовались моему переходу.
С нетерпением жду начала сезона и знакомства с новой командой. Конечно, жду как можно больше побед и хорошей командной игры — с попаданием в плей-офф и борьбой за Кубок Гагарина!» - приводит слова Мамкина официальный сайт клуба.
30-летний защитник ранее находился в системе «Спартака» с 2009 по 2014 год.
В сезоне-2020/21 Мамкин играл за «Автомобилист». В регулярном чемпионате он провел 42 матча, в которых набрал шесть (2+4) очков.
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