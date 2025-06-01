«Спартак» подписал контракт с Пашиным на 3 года

Нападающий Александр Пашин подписал новый контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано на три года.

«Желаем много побед, успешного развития таланта и результативной игры!» — говорится в заявлении красно-белых.

Пашин выступает за «Спартак» с мая 2024 года. В этом сезоне на счету 22-летнего форварда 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 16 шайб и отдал 33 результативные передачи. В плей-офф нападающий провел 12 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков.