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Сегодня, 18:12

«Спартак» подписал контракт с форвардом Беляевым до 2027 года

Руслан Минаев
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«Спартак» объявил о заключении двустороннего контракта с форвардом Александром Беляевым. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

25-летний россиянин перешел в «Спартак» в 2023 году. Ранее он играл за «Нефтехимик», «Ижсталь» и «Югру».

В этом сезоне нападающий набрал 7 (5+2) очков в 26 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне на его счету было 19 (10+9) очков в 49 играх.

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ХК Спартак (Москва)
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10 Куньлунь РС 36 13 23 30
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7 Нефтехимик 35 13 22 35
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