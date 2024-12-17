«Спартак» подписал контракт с форвардом Беляевым до 2027 года

«Спартак» объявил о заключении двустороннего контракта с форвардом Александром Беляевым. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

25-летний россиянин перешел в «Спартак» в 2023 году. Ранее он играл за «Нефтехимик», «Ижсталь» и «Югру».

В этом сезоне нападающий набрал 7 (5+2) очков в 26 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне на его счету было 19 (10+9) очков в 49 играх.