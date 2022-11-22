«Спартак» подписал контракт с Чудиновым до конца сезона

«Спартак» объявил о заключении контракта с защитником Максимом Чудиновым.

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Чудинов начал нынешний сезон в «Ак Барсе», в составе которого провел 7 матчей и сделал одну голевую передачу. В понедельник, 21 ноября хоккеист покинул клуб из Казани.