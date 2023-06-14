«Спартак» подписал контракт на два года с нападающим Галимовым

«Спартак» подписал контракт на два года с нападающим Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон стал самым результативным в карьере форварда. 32-летний Галимов забросил 15 шайб и набрал 29 (15+14) очков в 73 матчах, став одним из лучших снайперов «Нефтехимика».

В сезоне-2019/20 хоккеист провел 37 игр (8+4) за «Спартак». Всего на счету игрока 171 (86+85) очко в 532 матчах КХЛ за «Нефтехимик», «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и «Сочи».