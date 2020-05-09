«Спартак» подписал двусторонний контракт с форвардом Кляузовым

Контракт с московским «Спартаком» подписал нападающий Илья Кляузов. С 23-летним форвардом заключено соглашение на один сезон, которое носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт КХЛ.

Кляузов провел сезон-2019/20 в ВХЛ, где в 53 играх за «Буран» набрал 27 (9+18) очков.

Отметим, что Кляузов уже имеет опыт выступления за «Спартак». В сезоне-2016/17 нападающий в составе красно-белых отыграл 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.