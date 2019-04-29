"Спартак" подписал двусторонние контракты с тремя молодыми хоккеистами 2002 года рождения: вратарем Платоном Задорожным и нападающими Егором Маклозяном и Данилом Авершиным, информирует официальный сайт клуба.

Соглашения носят двусторонний характер (КХЛ – МХЛ) и рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Задорожный и Маклозян провели по одному матчу на уровне МХЛ, Авершин принял участие в 10 встречах, в которых набрал 7 (1+6) очков. Последний также вызывался в расположение юниорской сборной и выступал на двух международных турнирах в Швеции и Швейцарии.