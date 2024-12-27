«Спартак» подписал двухлетний контракт с форвардом Чибисовым

«Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Андреем Чибисовым.

31-летний россиянин продолжит свои выступления в фарм-клубе красно-белых — воскресенском «Химике».

Ранее форвард играл в КХЛ за «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», а также за «Виннипег» в НХЛ. В КХЛ он провел 445 матчей и набрал 182 (81+101) очка.