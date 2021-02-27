КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» почтит память Баринева перед матчем с «Витязем»

15:43
Теги:

«Спартак» планирует провести минуту молчания в память о бывшем нападающем команды Александре Бариневе перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», сообщили в пресс-службе клуба.

«Спартак» планирует провести минуту молчания в память о Бариневе перед матчем с «Витязем», — цитирует пресс-службу красно-белых ТАСС 27 февраля.

Баринев скончался в возрасте 68 лет. Матч «Спартак» — «Витязь» начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10796859

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир