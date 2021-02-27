«Спартак» почтит память Баринева перед матчем с «Витязем»
15:43
«Спартак» планирует провести минуту молчания в память о бывшем нападающем команды Александре Бариневе перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», сообщили в пресс-службе клуба.
«Спартак» планирует провести минуту молчания в память о Бариневе перед матчем с «Витязем», — цитирует пресс-службу красно-белых ТАСС 27 февраля.
Баринев скончался в возрасте 68 лет. Матч «Спартак» — «Витязь» начнется в 17.00 по московскому времени.
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