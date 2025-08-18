«Спартак» поблагодарил Голдобина: «Желаем успехов и удачи в карьере»

«Спартак» поблагодарил нападающего Николая Голдобина.

16 августа красно-белые поместили 29-летнего хоккеиста в список отказов КХЛ. 18 августа СКА забрал игрока из списка отказов.

«Хоккейный Клуб «Спартак» Москва благодарит Николая Голдобина за выступления в составе нашего клуба — желаем игроку успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Нападающий играл за красно-белых с 2023 года. В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.